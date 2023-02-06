В платье из экологически чистых материалов: Наоми Кэмпбелл прошлась по подиуму в Нигерии (фото)

Наряд знаменитой модели был изготовлен вручную и полностью из экологичных материалов.

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52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл опять вышла на подиум. Звезда приняла участие в неделе моды Arise Fashion Week в Лагосе, Нигерия.

Один из нарядов, в которых супермодель 90-х появилась на подиуме, был от дизайнера Авы Мейте — это длинное, прямое, разноцветное платье с кисточками и выполненное в африканских мотивах. У него также были широкие плечи и вырез лодочкой.

Известно, что дизайнер изготавливает свои наряды из экологически чистых материалов и полностью вручную.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл Фото: Instagram @bellanaijastyle

Бренд Awa Meité был запущен в 2010 году малийским дизайнером текстиля и моды Авой Мейте, которая разрабатывает и конструирует женскую одежду и аксессуары из хлопка и кожи.

Знаменитость китайско-ямайского Наоми Кэмпбелл участвует в Arise Fashion Week с 2018 года и активно поддерживает африканскую индустрию моды, защищая ее на мировой арене.

Напомним, Наоми Кэмпбелл продемонстрировала идеальное пальто на весну 2023 года.

Также Фокус писал об участии Наоми Кэмпбелл в рекламном кампейне Hugo Boss: модель показала, как выглядела в детстве.