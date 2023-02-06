У сукні з екологічно чистих матеріалів: Наомі Кемпбелл пройшлася по подіуму в Нігерії (фото)

Вбрання знаменитої моделі було виготовлено вручну та повністю з екологічних матеріалів.

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52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл знову вийшла на подіум. Зірка взяла участь у тижні моди Arise Fashion Week у Лагосі, Нігерія.

Один з образів, у яких супермодель 90-х з'явилася на подіумі, був від дизайнера Ави Мейте — це довга, пряма, різнокольорова сукня з пензликами і виконана в африканських мотивах. У ній також були широкі плечі та виріз човником.

Відомо, що дизайнерка виготовляє свої вбрання з екологічно чистих матеріалів та повністю вручну.

[ + – ] Наомі Кемпбелл Фото: Instagram @bellanaijastyle

Бренд Awa Meité був запущений у 2010 році малійською дизайнеркою текстилю та моди Авою Мейте, яка розробляє та конструює жіночий одяг й аксесуари з бавовни та шкіри.

Знаменитість китайсько-ямайського походження Наомі Кемпбелл бере участь в Arise Fashion Week з 2018 року і активно підтримує африканську індустрію моди, захищаючи її на світовій арені.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл продемонструвала ідеальне пальто на весну 2023 року.

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