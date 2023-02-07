Подходит для противостояния принцу Гарри. Кейт Миддлтон наняла нового личного секретаря

Ранее Элисон Корфилд работала стюардессой в Virgin Atlantic и с известным поваром Джейми Оливером.

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Принцесса Уэльская наняла себе новую помощницу и личного секретаря. Элисон Корфилд призвана "встряхнуть" обстановку в Кенсингтонском дворце. Об этом пишет Vanity Fair.

51-летняя Элисон Корфилд может похвастаться очень интересной карьерой. Она — бывшая стюардесса авиакомпании Virgin Atlantic. Свою работу на Ричарда Брэнсона она однажды описала как "гламурное кругосветное путешествие в качестве бортпроводника". В итоге она уже через несколько лет заняла более высокие должности в Virgin, в том числе к открытию в 1995 году недолго просуществовавшего свадебного салона Virgin Brides.

"Мы создали весь бренд, работая из комнаты в доме Ричарда Брэнсона. Удивительные времена и невероятный опыт", — рассказывала Корфилд.

А теперь известный эксперт по связям с общественностью и брендингу. Среди ее клиентов известный повар и блогер Джейми Оливер. Они вместе работали над его известной кампанией по борьбе с детским ожирением и увеличению количества бесплатных школьных обедов.

У Элисон трое детей, что очень роднит ее с Кейт Миддлтон, а еще она славится своим оптимизмом и невероятной работоспособностью.

"Она крутая, прямолинейная. Очень страстная, динамичная и веселая. Она заставляет все вокруг себя работать и будет успешно руководить делами во дворце", — рассказали о новой помощнице принцессы Уэльской друзья Элисон.

Элисон Корфилд сменила Ханну Кокберн-Логи, бывшего секретаря Кейт и дипломата Министерства иностранных дел и по делам Содружества.

Ханна покинула свой пост в прошлом году, поработав два с половиной года.

Считается, что новая помощница Кейт Миддлтон поможет ей справиться с волной слухов, которые исходят от принца Гарри и Меган Маркл после выхода в свет его мемуаров "Запасной".

В своей книге принц Гарри раскритиковал практически всех членов своей семьи и Кейт Миддлтон тоже досталось. Даже за то, как она одевалась и как общалась с Меган Маркл.