Підходить для протистояння принцові Гаррі. Кейт Міддлтон найняла нову особисту секретарку

Раніше Елісон Корфілд працювала стюардесою у Virgin Atlantic і з відомим кухарем Джеймі Олівером.

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Принцеса Уельська найняла собі нову помічницю й особисту секретарку. Елісон Корфілд покликана "струснути" обстановку в Кенсінгтонському палаці. Про це пише Vanity Fair.

51-річна Елісон Корфілд може похвалитися дуже цікавою кар'єрою. Вона — колишня стюардеса авіакомпанії Virgin Atlantic. Свою роботу на Річарда Бренсона вона одного разу описала як "гламурну кругосвітню подорож як бортпровідниці". У результаті вона вже за кілька років зайняла найвищі посади у Virgin, зокрема до відкриття 1995 року весільного салону Virgin Brides, який недовго проіснував.

"Ми створили весь бренд, працюючи з кімнати в будинку Річарда Бренсона. Дивовижні часи та неймовірний досвід", — розповідала Корфілд.

А тепер відома експертка зі зв'язків із громадськістю й брендингом. Серед її клієнтів відомий кухар і блогер Джеймі Олівер. Вони разом працювали над його відомою кампанією боротьби з дитячим ожирінням і збільшення кількості безпатних шкільних обідів.

Елісон має трьох дітей, що дуже ріднить її з Кейт Міддлтон, а ще вона славиться своїм оптимізмом і неймовірною працездатністю.

"Вона крута, прямолінійна. Дуже пристрасна, динамічна та весела. Вона змушує все навколо себе працювати й успішно керуватиме справами в палаці", — розповіли про нову помічницю принцеси Уельської друзі Елісон.

Елісон Корфілд змінила Ханну Кокберн-Логі, колишню секретарку Кейт і дипломата Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності.

Ханна залишила свою посаду минулого року, попрацювавши два з половиною року.

Вважається, що нова помічниця Кейт Міддлтон допоможе їй упоратися з хвилею чуток, які походять від принца Гаррі та Меган Маркл після появи його мемуарів "Запасний".

У своїй книзі принц Гаррі розкритикував практично всіх членів своєї родини, і Кейт Міддлтон теж дісталося. Навіть через те, як вона одягалася та як спілкувалася з Меган Маркл.