Ингрид Эндрес посетила "Грэмми-2023" в платье украинского бренда (фото)

Мировые звезды часто выбирают образы авторства украинских дизайнеров.

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31-летняя американская кантри-певица Ингрид Эндрес посетила церемонию награждения "Грэмми-2023" в платье украинского бренда.

На красную дорожку звезда сцены вышла в черном наряде авторства Светланы Бевзы. Для престижного мероприятия Эндрес выбрала эффектное платье с откровенными вырезами "Черный платок" от Bevza.

[ + – ] Ингрид Эндрес Фото: Getty Images

Приталенное длинное платье из коллекции SS'23 певица дополнила длинными серьгами и макияжем в тонах охры. Волосы знаменитость собрала в аккуратную прическу.

Отметим, что сейчас такой наряд стоит 890 евро (примерно 38 тысяч гривен).

[ + – ] Ингрид Эндрес

Мировые знаменитости часто делают ставку на наряды "родом из Украины". В частности, в головных уборах от Руслана Багинского выходят в свет Пэрис Хилтон, Белла Хадид, Мадонна, Майли Сайрус и т.д. В платье авторства Ивана Фролова вышла на сцену Бейонсе, выступая на открытии роскошной гостиницы в Дубае.

Напомним, певица Рита Ора также выбирает образы от украинских дизайнеров.

Также Фокус писал о том, что модель Коко Роша примерила головной убор авторства львовского дизайнера Руслана Багинского.