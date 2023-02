Певицу Риту Ору сфотографировали в джинсовом образе от украинского дизайнера

Знаменитость выбрала эффектный образ от украинского дизайнера.

32-летняя британская певица Рита Ора прилетела в Нью-Йорк, чтобы продвигать свою новую песню и клип You Only Love Me, релиз которых состоялся 29 января. Звезду сфотографировали в престижном районе Трайбека, когда она покидала Всемирный торговый центр 1.

Рита продемонстрировала интересный образ, в котором решила сочетать джинсовый костюм оверсайз от украинского дизайнера Лилии Литковской, который состоял из широких брюк и верха в виде рубашки с удлиненными рукавами.

Этот наряд звезда дополнила остроносыми туфлями Jimmy Choo, цветной вязаной шапкой от дизайнера Lydia Bolton и мохнатой черной сумкой-клатчем от Alberta Ferretti. На глазах у Риты были солнцезащитные очки.

Напомним, недавно Рита Ора подтвердила, что еще в прошлом году связала себя узами брака с режиссером Тайкой Вайтити. А на днях она первый раз показала свои кольца, появившись на вечернем шоу с Джимми Фэллоном в Нью-Йорке. Певица с гордостью продемонстрировала свое ослепительное изумрудное обручальное кольцо и второе помолвочное колечко, признавшись, что выбрала его сама.

