Інгрід Ендрес відвідала "Греммі-2023" у сукні українського бренду (фото)

Світові зірки часто обирають образи авторства українських дизайнерів.

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31-річна американська кантрі-співачка Інгрід Ендрес відвідала церемонію нагородження "Греммі-2023" у сукні українського бренду.

На червону доріжку зірка сцени вийшла у чорному вбранні авторства Світлани Бевзи. Для престижного заходу Ендрес обрала ефектну сукню з відвертими вирізами "Чорна хустка" від Bevza.

[ + – ] Інгрід Ендрес Фото: Getty Images

Приталену довгу сукню з колекції SS’23 співачка доповнила довгими сережками і макіяжем у тонах охри. Волосся знаменитість зібрала в охайну зачіску.

Зазначимо, що наразі таке вбрання коштує 890 євро (приблизно 38 тисяч гривень).

[ + – ] Інгрід Ендрес

Світові знаменитості часто роблять ставку на вбрання "родом з України". Зокрема в головних уборах від Руслана Багінського виходять у світ Періс Гілтон, Белла Хадід, Мадонна, Майлі Сайрус тощо. У сукні авторства Івана Фролова вийшла на сцену Бейонсе, виступаючи на відкритті розкішного готелю в Дубаї.

Нагадаємо, співачка Ріта Ора також обирає образи від українських дизайнерів.

Також Фокус писав про те, що модель Коко Роша приміряла головний убір авторства львівського дизайнера Руслана Багінського.