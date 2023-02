Співачку Ріту Ору сфотографували у джинсовому образі від українського дизайнера

Зірка вибрала ефектний образ від українського дизайнера.

32-річна британська співачка Ріта Ора прилетіла в Нью-Йорк, щоб просувати свою нову пісню та кліп You Only Love Me, реліз яких відбувся 29 січня. Зірку сфотографували у престижному районі Трайбека, коли вона залишала Світовий торговий центр 1.

Ріта продемонструвала цікавий образ, у якому вирішила поєднувати джинсовий костюм оверсайз від української дизайнерки Лілії Літковської, який складався із широких штанів та верху у вигляді сорочки з подовженими рукавами.

Це вбрання зірка доповнила гостроносими туфлями Jimmy Choo, кольоровою в'язаною шапкою від дизайнера Lydia Bolton і волохатою чорною сумкою-клатчем від Alberta Ferretti. На очах у Ріти були сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, нещодавно Ріта Ора підтвердила, що ще минулого року пов'язала себе шлюбом із режисером Тайкою Вайтіті. А днями вона вперше показала свої обручки, з'явившись на вечірньому шоу з Джиммі Феллоном у Нью-Йорку. Співачка з гордістю продемонструвала свою сліпучу смарагдову обручку і друге заручальне колечко, зізнавшись, що обрала його сама.

