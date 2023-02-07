В первый день нового года звезду "Мстителей" переехала снегоуборочная машина.

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52-летний американский актер Джереми Реннер поделился новым снимком после аварии со снегоуборочной машиной.

Звезда "Мстителей" показал, как производит восстановление после трагического инцидента в первый день нового года и оборудования, которое помогает ему быстрее прийти в форму.

"Физиотерария в воскресенье", — подписал кадр Джереми Реннер.

[ + – ] Джереми Реннер восстанавливается после аварии со снегоуборочной машиной

1 января 2023 года американский актер, спасая своего племянника, вылез из снеуборочной машины, которая наехала на Реннера и нанесла ему ряд травм. В частности, у актера сломано около 30 костей, а ногу могут ампутировать. О возвращении к работе в кино пока речь даже не идет.

[ + – ] Джереми Реннер

2 января 2023 года Реннер перенес операцию. Актер получил тупую травму грудной клетки и ортопедические травмы. Уже 4 января он опубликовал первую фотографию после того, как попал в больницу из-за трагического инцидента.

Американский актер поблагодарил своих поклонников за поддержку.

"Благодарю всех за теплые слова. Сейчас я слишком обессилен, чтобы много писать. Но я шлю вам всем любовь", — подписал Реннер селфи из больницы.

Напомним, 52-летний Джереми Реннер вернулся домой после больницы.

Также Фокус писал о вероятной ампутации ноги Джереми Реннера.