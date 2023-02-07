У перший день нового року зірку "Месників" переїхала снігоприбиральна машина.

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52-річний американський актор Джеремі Реннер поділився новим знімком після аварії зі снігоприбиральною машиною.

Зірка "Месників" показав, як проводить відновлення після трагічного інциденту в перший день нового року та обладнання, що допомагає йому швидше прийти у форму.

"Фізіотерарія в неділю", — підписав кадр Джеремі Реннер.

[ + – ] Джеремі Реннер відновлюється після аварії зі снігоприбиральною машиною

1 січня 2023 американський актор, рятуючи свого племінника, виліз зі сніприбиральної машини, яка наїхала на Реннера та завдала йому низки травм. Зокрема в актора зламано близько 30 кісток, а ногу можуть ампутувати. Про повернення до роботи в кіно наразі навіть не йдеться.

[ + – ] Джеремі Реннер

2 січня 2023 Реннер переніс операцію. Актор отримав тупу травму грудної клітки та ортопедичні травми. Уже 4 січня він опублікував першу фотографію після того, як потрапив до лікарні через трагічний інцидент.

Американський актор подякував своїм прихильникам за підтримку. "Дякую всім за теплі слова. Зараз я надто знесилений, щоб багато писати. Але я шлю вам усім любов", – підписав Реннер селфі з лікарні.

Нагадаємо, 52-річний Джеремі Реннер повернувся додому після лікарні.

Також Фокус писав про ймовірну ампутацію ноги Джеремі Реннера.