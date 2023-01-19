Зірка "Месників" Джеремі Реннер повернувся з лікарні додому після аварії

Зірка "Месників" та "Соколиного ока" Джеремі Реннер після аварії зі снігоприбиральною машиною, внаслідок якої отримав серйозні травми, повернувся з лікарні додому.

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Відповідне повідомлення 52-річний американський актор опублікував у своєму Twitter-акаунті. Зірка зазначив, що радий нарешті подивитися нову серію багатосерійного кримінального трилера "Мер Кінгстауна" з родиною вдома.

"Попри затуманення мого мозку під час одужання, я був дуже схвильований дивитися 201 серію зі своєю родиною вдома", — написав актор, а також додав емоджі з руками, складеними для молитви, і серце.

Відомо, що у цьому серіалі Джеремі Реннер зіграв головну роль.

Нагадаємо, що Джеремі Реннер потрапив до лікарні після аварії під час збирання снігу. Актор перебував у відділенні інтенсивної терапії у критичному, але стабільному стані.

2 січня зірка "Месників" перенесла операцію. Він отримав тупу травму грудної клітки та ортопедичні травми.

Вже 4 січня актор опублікував першу фотографію після того, як потрапив до лікарні через аварію.

Джеремі Реннер подякував своїм шанувальникам за підтримку. "Дякую всім за теплі слова. Зараз я надто знесилений, щоб багато писати. Але я шлю вам усім любов", – підписав актор селфі з лікарні.

Також Фокус писав, що 9 січня стало відомо, що Джеремі Реннеру можуть ампутувати ногу після нещасного випадку зі снігоприбиральною машиною.