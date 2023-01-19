Звезда "Мстителей" Джереми Реннер вернулся из больницы домой после аварии

Звезда "Мстителей" и "Соколиного глаза" Джереми Реннер, после аварии со снегоуборочной машиной, в результате которой получил серьезные травмы, вернулся из больницы домой.

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Соответствующее сообщение 52-летний американский актер опубликовал в своем Twitter-аккаунте. Звезда отметил, что рад наконец-то посмотреть новую серию многосерийного криминального триллера "Мэр Кингстауна" с семьей дома.

"Несмотря на затуманивание моего мозга во время выздоровления, я был очень взволнован смотреть 201 серию со своей семьей дома", — написал актер, а также добавил эмоджи с руками, сложенными для молитвы, и сердечко.

Известно, что в этом сериале Джереми Реннер сыграл главную роль.

Напомним, что Джереми Реннер попал в больницу после аварии во время уборки снега. Актер находился в отделении интенсивной терапии в критическом, но стабильном состоянии.

2 января звезда "Мстителей" перенес операцию. Он получил тупую травму грудной клетки и ортопедические травмы.

Уже 4 января актер опубликовал первую фотографию после того, как попал в больницу из-за аварии.

Джереми Реннер поблагодарил своих поклонников за поддержку. "Благодарю всех за теплые слова. Сейчас я слишком обессилен, чтобы много писать. Но я шлю вам всем любовь", – подписал актер селфи из больницы.

Также Фокус писал, что 9 января стало известно, что Джереми Реннеру могут ампутировать ногу после несчастного случая со снегоуборочной машиной.