Кэтрин Зета-Джонс появилась на премьере фильма в эффектном платье с леопардовым принтом

Знаменитость выбрала эффектное платье, которое подчеркивало ее фигуру.

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Звезда сериала "Уэнсдей" — 53-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс — появилась на красной дорожке с мужем Майклом Дугласом и сыном Диланом. Звезда посетила премьеру фильма киновселенной Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания", которая состоялась в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Для светского выхода Зета-Джонс выбрала ярий наряд от бренда Carolina Herrera из коллекции Pre-Fall 2023.

Наряд из тяжелой жаккардовой ткани имел приталенный силуэт в виде футляра, отсутствующие бретельки и двойной длинный шлейф. Вышивка на платье была в виде леопардового принта.

Свой ансамбль Кэтрин Зета-Джонс черными лакированными туфлями с ремешками и макияжем с акцентом на глазах. Волосы знаменитость оставила прямыми. Сын и муж звезды сериала "Уэнсдей" надели классические костюмы и рубашки. Дочь Кэтрин и Майкла Дугласа на премьеру не пришла.

[ + – ] Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас и Дилан Дуглас Фото: Getty Images

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс и ее супруг Майкл Дуглас посетили ежегодную вечеринку BAFTA Burns Bash.

Также Фокус писал, что голливудская актриса вышла на публику в платье с экстремальным декольте в сопровождении своего старшего сына.