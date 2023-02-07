Кетрін Зета-Джонс з'явилася на прем'єрі фільму в ефектній сукні з леопардовим принтом
Знаменитість вибрала ефектну сукню, яка підкреслювала її фігуру.
Зірка серіалу "Венздей" — 53-річна акторка Кетрін Зета-Джонс — вийшла на червону доріжку з чоловіком Майклом Дугласом і сином Діланом у Лос-Анджелесі. Зірка відвідала прем'єру фільму кіновсесвіту Marvel "Людина-мураха та Оса: Квантоманія". Про це пише Daily Mail.
Для світського виходу Зета-Джонс вибрала ефектну сукню від бренду Carolina Herrera з міжсезонної колекції Pre-Fall 2023.
Наряд із важкої жакардової тканини мав приталений силует у вигляді футляра, відсутні бретельки та довгий шлейф. Вишивка на сукні була у вигляді леопардового принта.
Свій ансамбль Кетрін Зета-Джонс доповнила чорними лакованими туфлями з ремінцями та макіяжем з акцентом на очах. Волосся знаменитість залишила прямим. Син і чоловік зірки серіалу "Венздей" одягли класичні костюми та сорочки. Дочка Кетрін та Майкла Дугласа на прем'єру не прийшла.
Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс та її чоловік Майкл Дуглас відвідали щорічну вечірку BAFTA Burns Bash.
Також Фокус писав, що голлівудська акторка вийшла на публіку у сукні з екстремальним декольте у супроводі свого старшого сина.