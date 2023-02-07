Кайли Дженнер позировала на пляже в винтажном бикини Chanel за 10 тысяч долларов

Знаменитость поделилась с фанатами фотографиями с отдыха, на которых предстала в винтажном купальнике старше ее самой.

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25-летняя звезда реалити-шоу Кайли Дженнер продемонстрировала поклонникам свою фигуру в бикини на серии фотографий, которые опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На откровенных снимках Дженнер нежится на солнце в разноцветном винтажном купальнике от Chanel, усыпанном сверкающими камнями. На задней части трусиков-стрингов также изображен стразами культовый логотип бренда в виде двойной буквы C.

[ + – ] Кайли Дженнер Фото: Instagram @kyliejenner

Редкая модная находка на самом деле старше самой бизнесвумен, так как купальник был частью показа модного дома весной 1995 года.

Вероятно, Дженнер купила купальник на дизайнерском винтажном сайте God of Cloth, где доступны такие же модели в черном и красном цветах по цене 9 950 долларов за штуку.

Рядом с ней на шезлонге стояла яркая сумка желто-зеленого цвета JW Anderson.

Фото: Instagram @kyliejenner Фото: Instagram @kyliejenner Фото: Instagram @kyliejenner

Однотонные розовые и красные версии бикини для подростков изначально были продемонстрированы на подиуме Наоми Кэмпбелл.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл на показе Chanel весной 1995 года Фото: Getty Images

Напомним, Кайли Дженнер раскритиковали в Сети после того, как она вышла на публику в образе с необычным аксессуаром от Givenchy — колье-чокером в виде удавки.

Также Фокус писал, что Кайли Дженнер впервые показала лицо годовалого сына и рассекретила его имя.