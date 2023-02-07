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Стиль життя

Кайлі Дженнер позувала на пляжі у вінтажному бікіні Chanel за 10 тисяч доларів

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Фото: Instagram @kyliejenner | Кайлі Дженнер

Знаменитість поділилася із фанатами фото з відпочинку, на яких постала у вінтажному купальнику, що старший за неї саму.

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25-річна зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер продемонструвала шанувальникам свою фігуру в бікіні на серії фото, які опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

На відвертих знімках Дженнер ніжиться на сонці в різнокольоровому вінтажному купальнику від Chanel, усипаному блискучим камінням. На задній частині трусиків-стрінгів також зображено стразами культовий логотип бренду у вигляді подвійної літери C.

Кайлі Дженнер Fullscreen
Кайлі Дженнер
Фото: Instagram @kyliejenner

Рідкісна модна знахідка насправді старша за саму бізнесвумен, оскільки купальник був частиною показу модного будинку навесні 1995 року.

Ймовірно, Дженнер купила купальник на дизайнерському вінтажному сайті God of Cloth, де доступні такі ж моделі у чорному та червоному кольорах за ціною 9 950 доларів за штуку.

Поруч із нею на шезлонгу стояла яскрава сумка жовто-зеленого кольору JW Anderson.

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Фото: Instagram @kyliejenner
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Фото: Instagram @kyliejenner
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Фото: Instagram @kyliejenner
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Однотонні рожеві та червоні версії бікіні для підлітків спочатку були продемонстровані на подіумі Наомі Кемпбелл.

Наомі Кемпбелл на показі Chanel навесні в 1995 році Fullscreen
Наомі Кемпбелл на показі Chanel навесні в 1995 році
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кайлі Дженнер розкритикували в мережі після того, як вона вийшла на публіку в образі з незвичайним аксесуаром від Givenchy — кольє-чокером у вигляді зашморгу.

Також Фокус писав, що Кайлі Дженнер вперше показала обличчя однорічного сина та розсекретила його ім'я.