Кайлі Дженнер позувала на пляжі у вінтажному бікіні Chanel за 10 тисяч доларів

Знаменитість поділилася із фанатами фото з відпочинку, на яких постала у вінтажному купальнику, що старший за неї саму.

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25-річна зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер продемонструвала шанувальникам свою фігуру в бікіні на серії фото, які опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

На відвертих знімках Дженнер ніжиться на сонці в різнокольоровому вінтажному купальнику від Chanel, усипаному блискучим камінням. На задній частині трусиків-стрінгів також зображено стразами культовий логотип бренду у вигляді подвійної літери C.

[ + – ] Кайлі Дженнер Фото: Instagram @kyliejenner

Рідкісна модна знахідка насправді старша за саму бізнесвумен, оскільки купальник був частиною показу модного будинку навесні 1995 року.

Ймовірно, Дженнер купила купальник на дизайнерському вінтажному сайті God of Cloth, де доступні такі ж моделі у чорному та червоному кольорах за ціною 9 950 доларів за штуку.

Поруч із нею на шезлонгу стояла яскрава сумка жовто-зеленого кольору JW Anderson.

Фото: Instagram @kyliejenner Фото: Instagram @kyliejenner Фото: Instagram @kyliejenner

Однотонні рожеві та червоні версії бікіні для підлітків спочатку були продемонстровані на подіумі Наомі Кемпбелл.

[ + – ] Наомі Кемпбелл на показі Chanel навесні в 1995 році Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кайлі Дженнер розкритикували в мережі після того, як вона вийшла на публіку в образі з незвичайним аксесуаром від Givenchy — кольє-чокером у вигляді зашморгу.

Також Фокус писав, що Кайлі Дженнер вперше показала обличчя однорічного сина та розсекретила його ім'я.