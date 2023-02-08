Мила Кунис троллит Эштона Катчера и Риз Уизерспун из-за "неуклюжих" фото с красной дорожки

На фотографиях, которые стали предметом шутки, актеры держались на очень неловком расстоянии друг от друга.

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Мила Кунис потроллила мужа Эштона Катчера и его коллегу по фильму "К тебе или ко мне" Риз Уизерспун за их неловкие позы на красной дорожке во время премьеры их нового фильма от Netflix. Об этом пишет PageSix.

"[Мила] даже написала нам по электронной почте прошлой ночью. Она говорит: "Ребята, вы так неловко выглядите вместе на красной ковровой дорожке", — рассказала Уизерспун во время своего появления в понедельник в гостях на "Сегодня с Ходой и Дженной".

На фотографиях с премьеры в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе 46-летняя актриса Риз Уизерспун и 45-летний актер Эштон Катчер держались на очевидном и очень неловком расстоянии друг от друга, когда фотографы делали снимки. Они также держали руки при себе, а не обнимали друг друга.

Уизерспун сказала, что рассмеялась над шуткой Милы, назвав это "просто забавой".

Звезда фильма "Блондинка в законе" также отметила, что знала 39-летнюю актрису Милу Кунис задолго до того, как встретилась с Катчером.

"Я ближе дружу с Милой, потому что знаю ее очень давно", — объяснила Уизерспун. "Было просто забавно познакомиться с ее второй половинкой".

На других фотографиях с мероприятия видно, что актеры дурачились и Эштон все время приседал, чтобы Риз на его фоне выглядела не такой низкой.

И Уизерспун пояснила, что, хотя их фотографии с красной ковровой дорожки могли показаться "неуклюжими", на съемочной площадке с Катчером не было ничего странного.

"Он такой профессионал", — сказала Уизерспун о Катчере. "Он самый забавный парень. Нам было так весело, и каждый раз, когда он надевал забавный наряд, я писала Миле: "Что на нем надето?"

Главные фильма герои — друзья, живущие в разных городах, Нью-Йорке и Лос-Анжелесе. Они решают на неделю поменяться домами: Питер (Эштон Катчер) будет присматривать за сыном Дебби (Риз Уизерспун), пока она осуществляет свою мечту.

Напомним, Риз Уизерспун поделилась трогательными рождественскими кадрами с мужем и детьми. ﻿

Ранее Фокус писал, что Мила Кунис рассказала, что Эштон Катчер признался ей в любви в нетрезвом состоянии.