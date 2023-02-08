Міла Куніс тролить Ештона Кутчера та Різ Візерспун через "незграбні" фото з червоної доріжки

На фото, які стали предметом жарту, актори трималися на дуже незручній відстані одне від одного.

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Міла Куніс потролила чоловіка Ештона Кутчера та його колегу по фільму "До тебе чи до мене" Різ Візерспун за їхні незграбні пози на червоній доріжці під час прем'єри їхнього нового фільму від Netflix. Про це пише PageSix.

"[Міла] навіть написала нам на електронну пошту минулої ночі. Вона каже: "Друзі, ви так незручно виглядаєте разом на червоній килимовій доріжці", — розповіла Візерспун під час своєї появи в понеділок у гостях на "Сьогодні з Ходою та Дженною".

На фото з прем'єри в готелі Four Seasonsу в Лос-Анджелесі 46-річна акторка Різ Візерспун і 45-річний актор Ештон Кутчер трималися на очевидній і дуже незручній відстані одне від одного, коли фотографи робили знімки. Вони також тримали руки при собі, а не обіймали один одного.

Візерспун сказала, що розсміялася над жартом Міли, назвавши це "просто забавкою".

Зірка фільму "Блондинка у законі" також зазначила, що знала 39-річну акторку Мілу Куніс задовго до того, як зустрілася з Кутчером.

"Я ближче дружу з Мілою, бо знаю її дуже давно", — пояснила Візерспун. "Було просто кумедно познайомитися з її другою половинкою".

На інших фото із заходу видно, що актори дуріли й Ештон весь час присідав, щоб Різ на його тлі виглядала не такою низькою.

І Візерспун пояснила, що, хоча їхні фото з червоної килимової доріжки могли здатися "незграбними", на знімальному майданчику з Кутчером не було нічого дивного.

"Він такий професіонал", — сказала Візерспун про Кутчера. "Він найкумедніший хлопець. Нам було так весело, і щоразу, коли він одягав кумедне вбрання, я писала Мілі: "Що на ньому одягнено?"

Головні фільми герої — друзі, які живуть у різних містах, Нью-Йорку та Лос-Анжелесі. Вони вирішують на тиждень помінятися будинками: Пітер (Ештон Кутчер) доглядатиме за сином Деббі (Різ Візерспун), поки вона здійснює свою мрію.

Нагадаємо, Різ Візерспун поділилася зворушливими різдвяними кадрами з чоловіком і дітьми.

Раніше Фокус писав, що Міла Куніс розповіла, що Ештон Кутчер зізнався їй у коханні у нетверезому стані.