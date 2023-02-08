Хейли Бибер показала, как совмещать бельевой топ в 2023 (фото)

Знаменитость отправилась на отдых со своим возлюбленным и друзьями.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер показала, как можно совмещать бельевой топ с обычными образами. Снимками в новом аутфите звезда подиумов поделилась в своем Instagram с более чем 50 млн подписчиков.

Жена Джастина Бибера сделала ставку на светлый бельевой топ с кружевным обрамлением. К образу модель добавила голубые шорты, солнцезащитные очки с градиентными линзами, золотые серьги и лаконичные часы на руке. Волосы Хейли Бибер были распущены.

"🥹🌈🌈🌈🌈🌈 лучшие", — подписала карусель фото с отдыха дочь актера Стивена Болдуина.

[ + – ] Хейли Бибер

Также Хейли примерила нежно-розовое мини-платье и несколько образов с джинсами и разноцветными топами.

"Красавица", — прокомментировала серию снимков модели ее подруга Кайли Дженнер. А светская львица Пэрис Хилтон оставила в комментариях несколько сердечек.

Хейли Бибер и Джастин Бибер поженились в сентябре 2018 года. До этого певец долгое время встречался с артисткой Селеной Гомес. Даже несколько лет после официальной женитьбы фанаты звездной пары обвиняли модель в их разрыве.

Напомним, Хейли Бибер продемонстрировала футболку, которая "взорвала" Сеть.

Также Фокус писал о новой прическе Хейли Бибер.