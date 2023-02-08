Гейлі Бібер показала, як поєднувати білизняний топ у 2023 (фото)

Знаменитість вирушила на відпочинок зі своїм коханим та друзями.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер показала, як можна поєднувати білизняний топ з буденними образами. Знімками в новому аутфіті зірка подіумів поділилася у своєму Instagram з понад 50 млн підписників.

Дружина Джастіна Бібера зробила ставку на світлий білизняний топ з мереживним обрамленням. До образу модель додала блакитні шорти, сонцезахисні окуляри з градієнтними лінзами, золоті сережки та лаконічний годинник на руці. Волосся Гейлі Бібер було розпущене.

"🥹🌈🌈🌈🌈🌈 найкращі", — підписала карусель фото з відпочинку донька актора Стівена Болдвіна.

[ + – ] Гейлі Бібер

Також Гейлі приміряла ніжно-рожеву мінісукню та кілька образів з джинсами та різнокольоровими топами.

"Красуня", — прокоментувала серію знімків моделі її подруга Кайлі Дженнер. А світська левиця Періс Гілтон залишила в коментарях кілька сердечок.

Гейлі Бібер та Джастін Бібер одружилися у вересні 2018 року. До цього співак тривалий час зустрічався з артисткою Селеною Гомес. Навіть кілька років після офіційного одруження фанати зіркової пари звинувачували модель у їхньому розриві.

Нагадаємо, Гейлі Бібер продемонструвала футболку, яка "підірвала" мережу.

Також Фокус писав про нову зачіску Гейлі Бібер.