Принц Гарри мог стать участником шоу SNL, однако переговоры сорвались

Участие герцога в популярной программе могло сыграть на руку продвижению его мемуаров.

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Принц Гарри был близок к проведению популярного шоу Saturday Night Live, однако в последний момент переговоры сорвались. Об этом пишет Page Six.

Королевский сын в 2022 году, как оказалось, вел переговоры о проведении "SNL". Продюсеры популярной программы обсуждали с принцем Гарри накануне январского выпуска его мемуаров "Spare", но переговоры остановились на 11-м часе.

Один источник рассказал изданию: "Я знаю, что Гарри был полностью готов, он действительно серьезно относился к этому — и это было бы отличным развлечением для рекламы книги".

"Продюсеры "SNL" некоторое время искали Гарри. Все участники шоу очень увлеклись этой идеей, и люди бы точно подключились", — добавляет инсайдер.

[ + – ] Принц Гарри Фото: Getty Images

Другой инсайдер отметил: "У смеси всегда много имен, но имя Гарри точно обсуждалось".

Неизвестно, почему не удалось выступить с хостингом, но в конечном итоге сын короля Великобритании дал интервью для своей книги на американском телевидении, включая появление на CBS "60 Minutes" и "The Late Show with Stephen Colbert".

[ + – ] Скандальные мемуары принца Гарри Фото: Getty

Напомним, принц Гарри заметил разницу между Кейт Миддлтон и своей женой еще во время первого совместного ужина.

Также Фокус писал о разговоре принца Гарри и принцессы Дианы после ее смерти.