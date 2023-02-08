Принц Гаррі міг стати учасником шоу SNL, проте переговори зірвалися

Участь герцога в популярній програмі могла зіграти на руку просуванню його мемуарів.

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Принц Гаррі був близький до проведення популярного шоу "Saturday Night Live", проте в останній момент переговори зірвалися. Про це пише Page Six.

Королівський син у 2022, як виявилося, вів переговори про проведення "SNL". Продюсери популярної програми обговорювали з принцом Гаррі напередодні січневого випуску його мемуарів "Spare", але переговори зупинилися на 11-й годині.

Одне джерело розповіло виданню: "Я знаю, що Гаррі був повністю готовий, він справді серйозно ставився до цього — і це було б чудовою розвагою для реклами книги".

"Продюсери "SNL" деякий час шукали Гаррі. Усі учасники шоу дуже захопилися цією ідеєю, і люди точно підключилися б", — додає інсайдер.

[ + – ] Принц Гаррі Фото: Getty Images

Інший інсайдер додав: "У суміші завжди багато імен, але ім’я Гаррі точно обговорювалося".

Невідомо наразі, чому не вдалось виступити з хостингом, але в кінцевому підсумку син короля Великобританії дав інтерв’ю для своєї книги на американському телебаченні, включно з появою на CBS "60 Minutes" і "The Late Show with Stephen Colbert".

[ + – ] Скандальні мемуари принца Гаррі Фото: Getty

Нагадаємо, принц Гаррі помітив відмінність між Кейт Міддлтон та своєю дружиною ще під час першої спільної вечері.

Також Фокус писав про розмову принца Гаррі та принцеси Діани після її смерті.