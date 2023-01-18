Принц Гаррі розповів, як зміг поговорити з матір'ю після її смерті і що почув від неї

Герцог Сассекський стверджує, що познайомився з екстрасенсом через довірених друзів, хоча спочатку до ідеї поспілкуватися з матір'ю поставився скептично.

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Принц Гаррі, який опублікував 10 січня мемуари "Запасний", уже кілька тижнів залишається одним із головних ньюсмейкерів для таблоїдів завдяки оприлюдненим ним епізодам. Зокрема, у книзі він розповів, що через екстрасенса зміг поспілкуватися зі своєю покійною матір'ю, принцесою Діаною, повідомляє The Guardian.

За словами герцога Сассекського, одного разу він звернувся до жінки із "силами", щоб зв'язатися з Діаною. Він знайшов її за рекомендаціями друзів.

"Ти живеш тим життям, яким вона не змогла. Ти живеш тим життям, яке вона хотіла для тебе", — нібито відповіла екстрасенс принцу, додавши, що "його мати була з ним".

[ + – ] Принцеса Діана із синами Гаррі та Вільямом Фото: Getty Images

Він додає, що жінка сказала, що привид його матері також був свідком того, як його син Арчі зламав різдвяну прикрасу.

"Твоя мати каже… щось про різдвяну прикрасу? Матері? Чи бабусі? Воно впало? Зламане?" — Сказала вона, додавши, що Діана запевнила його, що "все буде добре".

Принцеса Діана померла 31 серпня 1997 від травм, отриманих в автокатастрофі в тунелі Пон-де-л'Альма в Парижі, Франція. Разом із нею загинули її бойфренд Доді аль-Файєд і водій авто Анрі Поль.

В автобіографії Гаррі докладно описується горе, яке він пережив через роки після її смерті. Наприклад, він згадує, що неодноразово проїжджав тунелем, де сталася трагедія, щоб зрозуміти, що сталося.

Раніше Фокус писав, що Гаррі запевняє, що його народили як донора органів для принца Вільяма, а дядько Кейт Міддлтон, зі свого боку, обізвав молодшого сина короля Великобританії лицеміром, якого здолали ревнощі та злість.