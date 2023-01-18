Принц Гарри рассказал, как смог поговорить с матерью после ее смерти, и что услышал от нее

Герцог Сассекский утверждает, что познакомился с экстрасенсом через доверенных друзей, хотя поначалу к идее пообщаться с матерью отнесся скептически.

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Принц Гарри, опубликовавший 10 января мемуары "Запасной", уже несколько недель остается одним из главных ньюсмейкером для таблоидов, благодаря обнародованных им эпизодом. В частности, в книге он рассказал, что через экстрасенса смог пообщаться со своей покойной матерью, принцессой Дианой, сообщает The Guardian.

По словам герцога Сассекского, однажды он обратился к женщине с "силами", чтобы связаться с Дианой. Он нашел ее по рекомендациям друзей.

"Ты живешь той жизнью, которой она не смогла. Ты живешь той жизнью, которую она хотела для тебя", – якобы ответила экстрасенс принцу, добавив, что "его мать была с ним".

[ + – ] Принцесса Диана с сыновьями Гарри и Уильямом Фото: Getty Images

Он добавляет, что женщина сказала, что призрак его матери также был свидетелем того, как его сын Арчи сломал рождественское украшение.

"Твоя мать говорит… что-то о рождественском украшении? Матери? Или бабушка? Оно упало? Сломанное?" – произнесла она, добавив, что Диана заверила его, что "все будет хорошо".

Принцесса Диана скончалась 31 августа 1997 года от травм, полученных в автокатастрофе в туннеле Пон-де-л'Альма в Париже, Франция. Вместе с ней погибли ее бойфренд Доди Файед и водитель авто Анри Поль.

В автобиографии Гарри подробно описывается горе, которое он пережил спустя годы после ее смерти. Например, он вспоминает, что неоднократно проезжал через туннель, где случилась трагедия, чтобы понять, что произошло.

Ранее Фокус писал, что Гарри уверяет, что его родили как донора органов для принца Уильяма, а дядя Кейт Миддлтон в свою очередь обозвал младшего сына короля Великобритании лицемером, которого одолели ревность и злоба.