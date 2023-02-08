"Печь разогревается": беременная близнецами Хилари Суонк поделилась новым фото

Двукратная обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус" станет матерью близнецов уже в апреле этого года.

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48-летняя американская актриса, звезда фильма "Малышка на миллион" Хилари Суонк поделилась в своем Instagram-аккаунте новой фотографией своего животика в преддверии рождения близнецов.

"Печь разогревается, тесто начинает подниматься!!", — подписала Хилари снимок.

На фото она стоит на кухне в черных лосинах, черном топе, коричневых тапочках и пушистом сером халате.

Впервые она объявила, что ждет близнецов, в публикации в Instagram 5 октября 2022 года. Дети станут первыми для Хилари и Филипа Шнайдеров, которые поженились в 2018 году на приватной церемонии в Кармеле, штат Калифорния. Ранее Хилари была замужем за актером Чадом Лоу, но они расстались в 2007 году.

Хилари рассказывала, что в ее семье и семье супруга есть близнецы.

"Это двойное волнение. Моя бабушка была близнецом, бабушка моего мужа была близнецом, поэтому в нашей родословной есть близнецы", — поделилась она, когда объявила о своей беременности.

Напомним, Хилари Суонк посетила 80-церемонию награждения премией "Золотой глобус 2023" вместе с мужем Филиппом Шнайдером.

Также Фокус писал, что Джерард Батлер вспомнил, как во время эротической сцены чуть не убил застежкой Хилари Суонк.