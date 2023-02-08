"Піч розігрівається": вагітна близнюками Гіларі Свонк поділилася новим фото

Дворазова володарка премій "Оскар" і "Золотий глобус" стане матір'ю близнюків уже в квітні цього року.

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48-річна американська акторка, зірка фільму "Крихітка на мільйон доларів" Гіларі Свонк поділилася у своєму Instagram-акаунті новим фото свого живота напередодні народження близнюків.

"Піч розігрівається, тісто починає підніматися!!" — підписала Гіларі знімок.

На фото вона стоїть на кухні в чорних лосинах, чорному топі, коричневих капцях і пухнастому сірому халаті.

Вперше вона оголосила, що чекає на близнюків, у публікації в Instagram 5 жовтня 2022 року. Діти стануть першими для Гіларі та Філіпа Шнайдера, які одружилися у 2018 році на приватній церемонії у Кармелі, штат Каліфорнія. Раніше Гіларі була одружена з актором Чадом Лоу, але вони розлучилися у 2007 році.

Гіларі розповідала, що в її сім'ї та сім'ї чоловіка є близнюки.

"Це подвійне хвилювання. Моя бабуся була близнюком, бабуся мого чоловіка була близнюком, тому в нашому родоводі є близнюки", — поділилася вона, коли оголосила про свою вагітність.

Нагадаємо, Гіларі Свонк відвідала 80-церемонію нагородження премією "Золотий глобус 2023" разом із чоловіком Філіпом Шнайдером.

Також Фокус писав, що Джерард Батлер згадав, як під час еротичної сцени мало не вбив застібкою Гіларі Свонк.