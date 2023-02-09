"1997 год будет легче": обнародовано одно из последних писем принцессы Дианы (фото)

За восемь месяцев до смерти принцесса Уэльская надеялась, что новый год станет легче.

Related video

Обнародовано письмо принцессы Дианы, которое она написала за несколько месяцев до своей смерти. Об этом пишет Mirror.

Трагическое письмо матери принца Уильяма и принца Гарри, в котором она написала о своих надеждах, что 1997 год "будет легче" для нее, стало известно в коллекции ее конфиденциальной переписки.

Бывшая жена британского короля написала пронзительную записку 17 декабря 1996 года – за восемь месяцев до того, как она погибла в автокатастрофе в столице Франции.

Мрачный тон двухстраничного письма отражал травматический год, который только что пережила принцесса Уэльская, после развода с королем Карлом III.

В письме она рассказала о своем намерении провести Рождество 1996 года за границей "на солнце", в шутку добавив: "Если останусь здесь, я превзойду себя!"

[ + – ] Принцесса Диана Фото: Getty

По традиции королевской семьи принц Уильям и принц Гарри провели Рождество в Сандрингеме со своим отцом, бабушкой и дедушкой.

Считалось, что последнее Рождество невестка королевы Елизаветы II провела сама в Кенсингтонском дворце, но, согласно этому письму, она договорилась о полете за границу.

Потом она добавила: "Я надеюсь, что 1997 будет легче для нас всех". Впрочем, в августе 1997 года принцесса Диана попала в смертельное ДТП на улицах Парижа.

[ + – ] Принцесса Диана Фото: Getty Images

Напомним, дом, принадлежавший семье принцессы Уэльской, выставили на продажу.

Также Фокус писал о несчастном случае с принцессой Дианой, после которого британцы возненавидели Карла III.