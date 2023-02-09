"1997 рік буде легшим": оприлюднено один з останніх листів принцеси Діани (фото)

За вісім місяців до смерті принцеса Уельська сподівалася, що новий рік буде легшим.

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Оприлюднено лист принцеси Діани, який вона написала за кілька місяців до своєї смерті. Про це пише Mirror.

Трагічний лист матері принца Вільяма та принца Гаррі, у якому вона написала про свої надії, що 1997 рік "буде легшим" для неї, став відомим у колекції її конфіденційного листування.

Колишня дружина британського короля написала пронизливу записку 17 грудня 1996 року — за вісім місяців до того, як вона загинула в автокатастрофі в столиці Франції.

Похмурий тон двосторінкового листа відображав травматичний рік, який щойно пережила принцеса Уельська, після розлучення з королем Карлом ІІІ.

У листі вона розповіла про свій намір провести Різдво 1996 року за кордоном "на сонці", жартома додавши: "Якщо залишуся тут, я перевершу себе!"

[ + – ] Принцеса Діана Фото: Getty

За традицією королівської родини, принц Вільям і принц Гаррі провели Різдво в Сандрінгемі зі своїм батьком, бабусею та дідусем.

Вважалося, що останнє Різдво невістка королеви Єлизавети ІІ провела сама в Кенсінгтонському палаці, але, згідно з цим листом, вона домовилася про політ за кордон.

Потім вона додала: "Я сподіваюся, що 1997 рік буде легшим для нас усіх". Втім, у серпні 1997 принцеса Діана потрапила в смертельну ДТП на вулицях Парижа.

[ + – ] Принцеса Діана Фото: Getty Images

Нагадаємо, будинок, що належав родині принцеси Уельської, виставили на продаж.

Також Фокус писав про нещасний випадок з принцесою Діаною, після якого британці зненавиділи Карла ІІІ.