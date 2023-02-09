Виктория Апанасенко рассказала, почему россиянку пустили на "Мисс Вселенная" (видео)

22-летняя Анна Линникова дефилировала на сцене в образе императрицы и молчала о войне в Украине.

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28-летняя украинская модель Виктория Апанасенко дала откровенное интервью о конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023" в США, в котором также приняла участие представительница РФ.

По словам уроженки Чернигова, американские соревнования красоты позиционируют себя как "платформа для женщин вне политики", поэтому пригласили россиянку Анну Линникову, которая за период конкурса не сказала ни слова о войне.

"Главный тезис конкурса — это то, что конкурс вне политики. То есть они дают возможность всем женщинам быть "громче", за что я их очень уважаю, люблю, и благодарна им. Благодаря этому конкурсу зазвучал и мой голос. Многие страны и многие фаны узнали о реальности в Украине", — рассказывает Виктория Апанасенко.

Украинская звезда подиума поделилась, что "была разбита", когда узнала об участии девушки от России в конкурсе. Модель занимается волонтерством и вложила в каждый свой костюм месседж о войне, поэтому допуск молчаливой россиянки стал для нее шоком.

Напомним, во время одного из выступлений Виктории Апасенко не разрешили рассказать о войне в Украине.

Также Фокус писал о том, что россиянка из "Мисс Вселенная" получает угрозы и скрывается в США.