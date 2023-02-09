Вікторія Апанасенко розповіла, чому росіянку пустили на "Міс Всесвіт" (відео)

22-річна Анна Ліннікова дефілювала на сцені в образі імператриці і мовчала про війну в Україні.

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28-річна українська модель Вікторія Апанасенко дала відверте інтерв'ю про конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" у США, у якому також взяла участь представниця РФ.

За словами уродженки Чернігова, американські змагання краси позиціюють себе як "платформа для жінок поза політикою", тому запросили росіянку Анну Ліннікову, яка за період конкурсу не сказала ні слова про війну.

"Головна теза конкурсу — це те, що конкурс поза політикою. Тобто вони дають можливість всім жінкам бути "голосніше", за що я їх дуже поважаю, люблю, і вдячна їм. Завдяки цьому конкурсу зазвучав і мій голос. Багато країн і багато фанів дізналися про реальність в Україні", — розповідає Вікторія Апанасенко.

Українська зірка подіуму поділилась, що "була розбита", коли дізналась про участь дівчини від Росії в конкурсі. Модель займається волонтерством та вклала у кожен свій костюм меседж про війну, тому допуск мовчазної росіянки став для неї шоком.

Нагадаємо, під час одного з виступів Вікторії Апасенко не дозволили розповісти про війну в Україні.

Також Фокус писав про те, що росіянка з "Міс Всесвіт" отримує погрози та переховується у США.