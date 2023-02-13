Меган Маркл и принц Гарри в День влюбленных могут объявить о третьей беременности, — СМИ
Королевская пара уже воспитывает двоих общих детей — сына Арчи и дочь Лилибет Диану.
Принц Гарри и Меган Маркл могут объявить, что ждут третьего ребенка в День святого Валентина 2023 года. Об этом пишет Marca.
В 2021 герцогские супруги уже выбирали этот день для обнародования новости о беременности Меган Маркл вторым ребенком — дочерью Лилибет Дианой, родившейся 4 июня того же года. Также супруги воспитывают сына Арчи, родившегося в мае 2019.
День святого Валентина является особой датой для принца Гарри, ведь его покойная мать, принцесса Диана, также объявила о своей беременности 14 февраля в 1984 году.
Ранее сообщалось, что королевская чета готова расширить семью и родить еще одного ребенка в этом году.
"Они оба очень открыты для расширения своей семьи и хотели бы, чтобы это произошло, и чтобы у Арчи и Лили был еще один брат", — рассказывал инсайдер.
"Меган здорова, Гарри отличный отец, их брак становится все крепче, и они тянутся к отцовству, как утки к воде… У них точно будет гораздо больше места, когда они переедут в больший особняк", — отмечал еще один источник.
Американская актриса и сын Карла III поженились весной 2018 года, а в начале 2020 года сложили королевские обязанности и перебрались в США.
Напомним, сестра Меган Маркл подала на нее в суд и требует 75 тысяч долларов компенсации.
Также Фокус писал о первом тайном любовном послании Меган Маркл к принцу Гарри.