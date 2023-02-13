Меган Маркл та принц Гаррі у День закоханих можуть оголосити про третю вагітність, — ЗМІ

Королівська пара вже виховує двох спільних дітей — сина Арчі та доньку Лілібет Діану.

Related video

Принц Гаррі та Меган Маркл можуть оголосити, що чекають на третю дитину в День святого Валентина 2023. Про це пише Marca.

У 2021 герцогське подружжя вже обирало цей день для оприлюднення новини про вагітність Меган Маркл другою дитиною — донькою Лілібет Діаною, яка народилася 4 червня того ж року.

День святого Валентина є особливою датою для принца Гаррі, адже його покійна мати, принцеса Діана, також оголосила про свою вагітність 14 лютого в 1984 році.

Також подружжя виховує сина Арчі, який народився у травні 2019 року.

Раніше повідомлялося, що королівська пара готова розширити сім'ю і народити ще одну дитину цього року.

"Вони обидва дуже відкриті до розширення своєї сім'ї і хотіли б, щоб це сталося, і щоб у Арчі та Лілі був ще один брат", — розповідав інсайдер.

"Меган здорова, Гаррі чудовий тато, їхній шлюб стає все міцнішим, і вони тягнуться до батьківства, як качки до води… У них точно буде набагато більше місця, коли вони переїдуть у більший особняк", — зазначало ще одне джерело.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Американська акторка та син Карла ІІІ одружилися навесні 2018, а на початку 2020 склали королівські обов'язки та перебралися до США.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Скріншот

Нагадаємо, сестра Меган Маркл подала на неї до суду та вимагає 75 тисяч доларів компенсації.

Також Фокус писав про перше таємне любовне послання Меган Маркл до принца Гаррі.