Кайю Гербер заметили на свидании с Остином Батлером (фото)

Традиционно звездная пара выгуливала домашнего любимца модели.

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21-летнюю американскую модель Кайю Гербер заметили на свидании с актером Остином Батлером. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара вышла на прогулку с домашним любимцем модели в Лос-Фелиз.

Дочь 56-летней супермодели Синди Кроуфорд и 60-летнего бизнесмена Рэнди Гербера вышла в свет в крошечных серых шортах, соединенных с большой серой футболкой.

[ + – ] Кайя Гербер и Остин Батлер

Свой спортивный образ она дополнила темно-синей жилеткой с карманами, свисавшей с ее стройного телосложения. К аутфиту звезда соцсетей добавила темно-зеленую кепку.

Она защитила свои глаза тонкими черными очками, когда они с 31-летним Остином Батлером выгуливали ее крохотную бело-коричневую собачку.

Прогулка влюбленных произошла после того, как Батлера номинировали на "Оскар" как лучшего актера за роль в биографическом фильме "Элвис".

Тем временем возлюбленный дочери Синди Кроуфорд выбрал для выхода черную рубашку с длинными рукавами и черную шляпу и выглядел сосредоточенным, печатая на телефоне и держа собаку на поводке.

Звезда "Элвиса" выглядел непринужденно в черно-белых спортивных штанах Adidas и кроссовках Adidas Gazelle.

[ + – ] Кайя Гербер и Остин Батлер Фото: Getty Images

Напомним, Кайя Гербер поддержала своего возлюбленного на "Золотом глобусе-2023".

Также Фокус писал о недавней съемке Кайи Гербер для Elle.