Кайю Гербер помітили на побаченні з Остіном Батлером (фото)
Традиційно зіркова пара вигулювала домашнього улюбленця моделі.
21-річну американську модель Кайю Гербер помітили на побаченні з актором Остіном Батлером. Про це пише Daily Mail.
Зіркова пара вийшла на прогулянку з домашнім улюбленцем у Лос-Феліз.
Донька 56-річної супермоделі Сінді Кроуфорд і 60-річного бізнесмена Ренді Гербера вийшла у світ у крихітних сірих шортах, поєднаних із великою сірою футболкою.
Свій спортивний образ вона доповнила темно-синьою жилеткою з кишенями, що звисала з її стрункої статури. До аутфіту зірка соцмереж додала темно-зелену кепку.
Вона захистила свої очі тонкими чорними сонцезахисними окулярами, коли вони з 31-річним Остіном Батлером вигулювали її крихітного біло-коричневу собачку.
Прогулянка закоханих сталася після того, як Батлера номінували на "Оскар" як найкращого актора за роль у біографічному фільмі "Елвіс".
Тим часом коханий доньки Сінді Кроуфорд обрав для виходу чорну сорочку з довгими рукавами та чорний капелюх і виглядав зосередженим, друкуючи на телефоні та тримаючи собаку на повідку.
Зірка Елвіса виглядав невимушено в чорно-білих спортивних штанах Adidas і кросівках Adidas Gazelle.
Нагадаємо, Кайя Гербер підтримала свого коханого на "Золотому глобусі-2023".
Також Фокус писав про нещодавню зйомку Кайї Гербер для Elle.