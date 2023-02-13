Кайю Гербер помітили на побаченні з Остіном Батлером (фото)

Традиційно зіркова пара вигулювала домашнього улюбленця моделі.

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21-річну американську модель Кайю Гербер помітили на побаченні з актором Остіном Батлером. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара вийшла на прогулянку з домашнім улюбленцем у Лос-Феліз.

Донька 56-річної супермоделі Сінді Кроуфорд і 60-річного бізнесмена Ренді Гербера вийшла у світ у крихітних сірих шортах, поєднаних із великою сірою футболкою.

[ + – ] Кайя Гербер та Остін Батлер

Свій спортивний образ вона доповнила темно-синьою жилеткою з кишенями, що звисала з її стрункої статури. До аутфіту зірка соцмереж додала темно-зелену кепку.

Вона захистила свої очі тонкими чорними сонцезахисними окулярами, коли вони з 31-річним Остіном Батлером вигулювали її крихітного біло-коричневу собачку.

Прогулянка закоханих сталася після того, як Батлера номінували на "Оскар" як найкращого актора за роль у біографічному фільмі "Елвіс".

Тим часом коханий доньки Сінді Кроуфорд обрав для виходу чорну сорочку з довгими рукавами та чорний капелюх і виглядав зосередженим, друкуючи на телефоні та тримаючи собаку на повідку.

Зірка Елвіса виглядав невимушено в чорно-білих спортивних штанах Adidas і кросівках Adidas Gazelle.

[ + – ] Кайя Гербер та Остін Батлер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кайя Гербер підтримала свого коханого на "Золотому глобусі-2023".

Також Фокус писав про нещодавню зйомку Кайї Гербер для Elle.