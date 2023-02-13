"Китайский шарик". Надувной костюм Сэма Смита стал мемом в Сети (фото)

Пользователи сравнивают старый и новый имиджи эпатажного музыканта.

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30-летний английский певец Сэм Смит пришел на церемонию награждения премией Brit Awards в надувном латексном костюме лондонского бренда HARRI |. Экстравагантный образ музыканта завирусился в Сети: его активно обсуждают и создают мемы.

[ + – ] Сэм Смит Фото: Getty Images

"Друзья, вы слышали, что я энтомолог-любитель? Посмотрите на некоторые виды из моей коллекции. Недавно я приобрел Sam Smith в отличном состоянии", — шутит один из пользователей Twitter.

Другой фанат музыканта сравнил его с китайским надувным шариком, пролетающим у лондонского моста.

Вспомнили и о результатах эволюции, поэтому предлагают вернуться к обезьянам.

Черный экстравагантный наряд Сэма Смита сравнивают с разными забавными образами.

Кроме мемов, поклонники певца активно выражают свою обеспокоенность резким изменением имиджа Смита.

"Когда я смотрю на эти фотографии, меня просто наполняет грусть, честно говоря. Сэм Смит был таким талантливым художником с большим успехом в мире. У него было все. А теперь он — оболочка человека, которым был когда-то. Он продал душу, и за что?" – риторически спрашивает пользователь Twitter.

В частности, музыканта сравнивают с запеченной курочкой.

А также вспоминают более спокойные образы Сэма Смита в начале его карьеры.

Напомним, с грустным лицом Бена Аффлека на "Грэмми" рисуют мемы в Сети.

Также Фокус писал о худших образах с церемонии "Грэмми-2023".