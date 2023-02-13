"Китайська кулька". Надувний костюм Сема Сміта став мемом у мережі (фото)

Користувачі порівнюють старий та новий іміджі епатажного музиканта.

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30-річний англійський співак Сем Сміт прийшов на церемонію нагородження премією Brit Awards у надувному латексному костюмі лондонського бренду H A R R I |. Екстравагантний образ музиканта завірусився в мережі: його активно обговорюють та створюють меми.

[ + – ] Сем Сміт Фото: Getty Images

"Друзі, ви чули, що я ентомолог-любитель? Подивіться на деякі види з моєї колекції. Нещодавно я придбав Sam Smith у відмінному стані", — жартує один з користувачів Twitter.

Інший фанат музиканта порівняв його з китайською надувною кулькою, що пролітає біля лондонського мосту.

Згадали і про результати еволюції, тому пропонують повернутися назад до мавп.

Чорне екстравагантне вбрання Сема Сміта порівнюють з різними кумедними луками.

Окрім мемів, прихильники співака активно висловлюють своє занепокоєння різкою зміною іміджу Сміта.

"Коли я дивлюся на ці фотографії, мене просто наповнює сум, чесно кажучи. Сем Сміт був таким талановитим митцем з великим успіхом у світі. У нього було все. А тепер він — оболонка людини, якою був колись. Він продав душу, і за що?" — риторично запитує користувач Twitter.

Зокрема музиканта порівнюють із запеченою курочкою.

А також пригадують спокійніші образи Сема Сміта на початку його кар'єри.

Нагадаємо, із сумним обличчям Бена Аффлека на "Греммі" малюють меми в мережі.

Також Фокус писав про найгірші образи з церемонії "Греммі-2023".