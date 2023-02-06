Квіткова клумба та сміттєвий пакет. Найгірші вбрання "Греммі"

Зірки на церемонії кілька разів змінювали вбрання, проте деякі з них встигли потрапити до списку найгірших.

Related video

Минулої ночі в Лас-Вегасі відбулася 65-та щорічна церемонія вручення премії "Греммі". Червоною доріжкою цього вечора пройшли Дженніфер Лопес, Бейонсе, Адель, Тейлор Свіфт, Ліззо, Меган Фокс, Гаррі Стайлс та інші зірки.

Рекордсменкою в підсумку стала Бейонсе, яка хоч і запізнилася на церемонію, але отримала два грамофони, довівши кількість своїх нагород до рекордних 32.

Lizzo, яка перемогла в номінації "Запис року" з композицією About Damn Time, кілька разів змінювала вбрання, але на червоній доріжці вона з'явилася в помаранчевому ансамблі від Dolce & Gabbana з корсетом і квітковою накидкою.

[ + – ] Ліззо та її сукня-намет Фото: Getty Images

Враження від цього вбрання в мережі вже розійшлися, одні називають його кумедним і стильним, а інші вважають, що це був один із найгірших нарядів "Греммі". Але слід зазначити, що співачка до створення образу підійшла скрупульозно, навіть зробивши манікюр у такому ж квітково-жовтогарячому стилі.

Лурдес Леон, дочка попдіви Мадонни, яка нещодавно оскандалилася, спізнившись на шоу Marc Jacobs, цього разу вирішила не спізнюватися та з'явилася вчасно, адже на показ її зрештою не пустили. Лурдес обрала червону сукню Area, до якої підібрала блискучий сітчастий клатч Judith Leiber і босоніжки Jaipur Sandal Gianvito Rossi.

[ + – ] Лурдес Леон і її невдале декольте

Але сукня Лурдес була явно тісна в області грудей, через що її декольте здавалося дивним і приплюснутим.

Номінантка "Еммі", акаторка та сценаристка Аліша Геддіс з'явилася на червоній доріжці в сукні-квітковій клумбі від Rachel Burke.

[ + – ] Квіткова клумба Аліші Геддіс Фото: Getty Images

Образ вийшов ефектним і оригінальним, але дуже нагадував сукню Флоренс П'ю з фільму жахів "Сонцестояння".

Ті, хто фільм дивився, одразу згадали, чим він закінчився, тож позитивних емоцій сукня Аліші не викликала.

57-річна співачка кантрі-року Шаная Твейн давно не з'являлася на публіці, зате цього року вона точно запам'яталася. Для червоної доріжки вона обрала екстравагантний костюм і величезний капелюх від Harris Reed, тому тепер її образ надихає користувачів на мем.

[ + – ] Шаная Твейн і її дивне вбрання Фото: Getty Images

Сем Сміт і Кім Петрас виграли в номінації "Найкраще виконання дуетом чи групою", а їхній виступ на шоу вже назвали "демонічним".

[ + – ] Ефектна поява Сема Сміта і його почту

Зате Сем і Кім дуже ефектно пройшли червоною доріжкою. Кім була в образі нареченої в червоному, а Сем Сміт вибрав червону мантію від Valentino та циліндр із вуаллю.

Тепер британського виконавця порівнюють із Кейт Міддлтон, яка теж любить вуалі.

Doja Cat, яка останнім часом дивує шанувальників ефектними, а іноді й шокуючими образами, цього разу теж відзначилася, з'явившись на "Греммі" в латексній сукні від Versace та прикрасах Panconesi.

[ + – ] Doja Cat у сукні-сміттєвому пакеті Фото: Getty Images

Кастомізоване вбрання хоч і мало ефектний вигляд на фото, але в русі викликало стійкі асоціації зі сміттєвим пакетом.

Для вечірки після церемонії Доджа Кет змінила вбрання та перуку, з'явившись у шкіряному KNWLS. Прикраси — Panconesi. Але цей її образ теж шанувальників не вразив, які відзначили, що в неї були й кращі вбрання.

[ + – ] Доджа Кет у шкірі

Також на церемонії не обійшлося без скандалу. Ведучий Тревор Ноа під час церемонії пожартував про Гаррі Стайлза, який переміг у кількох номінаціях і, зокрема, взяв приз за найкращий альбом року.

"Гаррі Стайлз сьогодні тут, це точно. Що ви можете сказати про цю людину, чого ще не було сказано?. Жінки кидають йому свої трусики, а потім він одягає їх і має в них кращий вигляд, ніж вони! Найсексуальніший чоловік у світі!" — пожартував Ноа, і тепер його критикують у соцмережах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про образи червоної доріжки "Греммі", що запам'ятали найкраще. Бейонсе й Адель мали приголомшливий вигляд.