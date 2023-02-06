Цветочная клумба и мусорный пакет. Худшие наряды "Грэмми"

Звезды на церемонии несколько раз меняли наряды, однако некоторые из них успели попасть в список худших.

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Прошлой ночью в Лас-Вегасе прошла 65-я ежегодная церемония вручения премии "Грэмми". По красной дорожке в этот вечер прошлись Дженнифер Лопес, Бейонсе, Адель, Тейлор Свифт, Лиззо, Меган Фокс, Гарри Стайлс и другие звезды.

Рекордсменом в итоге стала Бейонсе, которая хоть и опоздала на церемонию, но получила два граммофона, доведя количество своих наград до рекордных 32.

Lizzo, победившая в номинации "Запись года" с композицией About Damn Time, несколько раз меняла наряды, но на красной дорожке она появилась в оранжевом ансамбле от Dolce & Gabbana с корсетом и цветочной накидкой.

[ + – ] Лиззо ее платье-палатка Фото: Getty Images

Впечатления от этого наряда в Сети уже разошлись, одни называют его забавным и стильным, а другие считают, что это был один из худших нарядов "Грэмми". Но надо отметить, что певица к созданию образа подошла скрупулезно, даже сделав маникюр в таком же цветочно-оранжевом стиле.

Лурдес Леон, дочь поп-дивы Мадонны, которая недавно оскандалилась, опоздав на шоу Marc Jacobs, в этот раз решила не опаздывать и явилась вовремя. Ведь на показ ее в итоге не пустили. Лурдес выбрала красное платье Area, к которому подобрала сверкающий сетчатый клатч Judith Leiber и босоножки Jaipur Sandal Gianvito Rossi.

[ + – ] Лурдес Леон и ее нелестное декольте

Но платье Лурдес было явно мало в области груди, из-за чего ее декольте выглядело странно и приплюснуто.

Номинантка "Эмми", актриса и сценаристка Алиша Гэддис появилась на красной дорожке в платье-цветочной клумбе от Rachel Burke.

[ + – ] Цветочная клумба Алиши Гэддис Фото: Getty Images

Образ получился эффектным и оригинальным, но очень напоминал платье Флоренс Пью из фильма ужасов "Солнцестояние".

Те, кто фильм смотрел, сразу вспомнили, чем он закончился, так что позитивных эмоций платье Алиши не вызвало.

57-летняя певица кантри-рока Шанайя Твейн давно не появлялась на публике, но зато в этом году она точно запомнилась. Для красной дорожки она выбрала экстравагантный костюм и огромную шляпу от Harris Reed, так что теперь ее образ вдохновляет пользователей на мемы.

[ + – ] Шанайя Твейн и ее странный наряд Фото: Getty Images

Сэм Смит и Ким Петрас выиграли в номинации "Лучшее исполнение дуэтом или группой", а их выступление на шоу уже назвали "демоническим".

[ + – ] Эффектное появление Сэма Смита и его свиты

Но зато Сэм и Ким очень эффектно прошли по красной дорожке. Ким была в образе невесты в красном, а Сэм Смит выбрал алую мантию от Valentino и цилиндр с вуалью.

Теперь британского исполнителя сравнивают с Кейт Миддлтон, которая тоже любит вуали.

Doja Cat, которая в последнее время удивляет поклонников эффектными, а иногда и шокирующими образами, в этот раз тоже отличилась, явившись на "Грэмми" в латексном платье от Versace и украшениях Panconesi.

[ + – ] Doja Cat в платье-мусорном пакете Фото: Getty Images

Кастомизированный наряд хоть и эффектно выглядел на фото, но в движении вызывал стойкие ассоциации с мусорным пакетом.

Для вечеринки после церемонии Доджа Кэт сменила наряд и парик, появившись в кожаном KNWLS. Украшения — Panconesi. Но этот ее образ тоже поклонников не впечатлил, отметив, что у нее были наряды и получше.

[ + – ] Доджа Кэт в коже

Также на церемонии не обошлось без скандала. Ведущий Тревор Ноа во время церемонии пошутил про Гарри Стайлза, который победил в нескольких номинациях и в том числе взял приз за лучший альбом года.

"Гарри Стайлз сегодня здесь, это точно. Что вы можете сказать об этом человеке, чего еще не было сказано?. Женщины бросают ему свои трусики, а потом он надевает их и выглядит в них лучше, чем они! Самый сексуальный мужчина в мире!", — пошутил Ноа и теперь его критикуют в соцсетях.

Напомним, ранее Фокус писал о самых запоминающихся образах красной дорожки "Грэмми". Бейонсе и Адель выглядели потрясающе.