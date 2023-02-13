Дженнифер Энистон поделилась редким кадром с родителями (фото)
В честь 54-го дня рождения знаменитость показала, как выглядела в детстве.
54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон поделилась редким фото со своего детства. Архивный кадр звезда экрана опубликовала в Instagram с более чем 40 млн подписчиков.
На снимке знаменитость изображена со своими родителями. Она одета в водолазку и костюм. Мама Дженнифер Энистон, актриса Нэнси Доу, предстала в белом пальто, рубашке и джинсах. На голове Нэнси Доу был платок и солнцезащитные очки. Тем временем отец Дженнифер, актер Джон Энистон, позировал в черном пальто и светлых джинсах.
"Думаю об этих двух людях, которые создали меня, когда я греюсь в послесветном сиянии прекрасного дня рождения 🎈 Спасибо ВСЕМ за мои прекрасные пожелания на день рождения. Я испытала очень много любви от многих, и ВСЕ это пронесет меня через этот дикий и прекрасно неизвестный год впереди. Я люблю вас! ❤️🌸😘🙏🏼 ♒️" — подписала праздничную публикацию американская актриса.
В комментариях именинницу поздравили ее подписчики и друзья, в том числе супермодель Наоми Кэмпбелл.
Отметим, что мама Дженнифер Энистон умерла в 2016 году, а отец ушел в вечность в конце 2022-го.
Напомним, Дженнифер Энистон пообщалась с актером, в которого была влюблена.
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