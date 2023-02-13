Дженніфер Еністон поділилася рідкісним кадром з батьками (фото)

На честь 54-го дня народження знаменитість показала, як виглядала в дитинстві.

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54-річна американська акторка Дженніфер Еністон поділилася рідкісним фото зі свого дитинства. Архівний кадр зірка екрану опублікувала в Instagram з понад 40 млн підписників.

На знімку знаменитість зображена зі своїми батьками. Вона одягнута у водолазку та костюм. Мама Дженніфер Еністон, акторка Ненсі Доу, постала в білому пальті, сорочці та джинсах. На голові Ненсі Доу була хустинка та сонцезахисні окуляри. Тим часом батько Дженніфер, актор Джон Еністон, позував у чорному пальті та світлих джинсах.

"Думаю про цих двох людей, які створили мене, коли я гріюся в післясвітньому сяйві прекрасного дня народження🎈Дякую ВСІМ за мої прекрасні побажання на день народження. Я відчула дуууже багато любові від багатьох, і ВСЕ це пронесе мене через цей дикий і прекрасно невідомий рік попереду. Я люблю вас! ❤️🌸😘🙏🏼 ♒️" — підписала святкову публікацію американська акторка.

[ + – ] Дженніфер Еністон з батьками

У коментарях іменинницю привітали її підписники та друзі, зокрема супермодель Наомі Кемпбелл.

Зазначимо, що мама Дженніфер Еністон померла у 2016 році, а батько відійшов у вічність наприкінці 2022-го.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон поспілкувала з актором, у якого була закохана.

Також Фокус писав про коментар Джейка Джилленгола щодо роботи з Дженніфер Еністон в одному проєкті.