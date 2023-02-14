Экс-жена Виталия Кличко показала их младшего сына (фото)

Сейчас все дети бывших супругов живут и учатся за границей.

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Бывшая жена Виталия Кличко, Наталья Егорова показала редкие фото с их младшим сыном, 17-летним Максимом. Семейными кадрами женщина, длительно проживающая в Германии, поделилась в своем Instagram.

"Мои дети — моя самая большая поддержка! И они — мои самые искренние поклонники!", — подписала фото экс-возлюбленная столичного мэра.

На снимках Наталья Егорова позирует в светлой кофточке, широких джинсах и шапке. Между тем, ее младший наследник предстал в домашнем уютном образе — спортивных штанах и футболке.

[ + – ] Наталья Егорова с сыном Максимом [ + – ] Наталья Егорова с сыном Максимом

Отметим, что Наталья Егорова и мэр Киева объявили о своем разводе летом 2022. Пара была в браке более 20 лет. Они заключили брак в 1997-м после двух лет отношений.

От союза Виталия Кличко и Наталии Егоровой подрастают трое детей: 22-летний Егор-Дениэль, 17-летний Максим и 20-летняя дочь Елизавета-Виктория. Все они живут и учатся за границей, в частности, в Великобритании и Голландии.

После развода мама троих активно начала вести соцсети и вернула свою девичью фамилию.

[ + – ] Наталья Егорова с детьми Фото: natalia_klitschko_official

Напомним, экс-жена Виталия Кличко показала их старшего сына.

Также Фокус писал об участии Натальи Егоровой в немецких "Танцах со звездами".