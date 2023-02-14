Ексдружина Віталія Кличка показала їхнього молодшого сина (фото)
Наразі всі діти колишнього подружжя живуть та навчаються за кордоном.
Колишня дружина Віталія Кличка, Наталія Єгорова показала рідкісні фото з їхнім молодшим сином, 17-річним Максимом. Сімейними кадрами жінка, яка тривалий час мешкає в Німеччині, поділилася у своєму Instagram.
"Мої діти — моя найбільша підтримка! І вони — мої найщиріші шанувальники!", — підписала фото екскохана столичного мера.
На знімках Наталія Єгорова позує в світлій кофтині, широких джинсах та шапці. Тим часом її молодший спадкоємець постав у домашньому затишному образі — спортивних штанах та футболці.
Зазначимо, що Наталія Єгорова та мер Києва оголосили про своє розлучення влітку 2022. Пара була у шлюбі понад 20 років. Вони уклали шлюб у 1997-му після двох років стосунків.
Від союзу Віталія Кличка та Наталії Єгорової підростає троє дітей: 22-річний Єгор-Деніель, 17-річний Максим і 20-річна донька Єлизавета-Вікторія. Усі вони живуть та навчаються за кордоном, зокрема у Великобританії та Голландії.
Після розлучення мама трьох активно почала вести соцмережі та повернула своє дівоче прізвище.
Нагадаємо, ексдружина Віталія Кличка показала їхнього старшого сина.
Також Фокус писав про участь Наталії Єгорової у німецьких "Танцях із зірками".