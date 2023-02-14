Ексдружина Віталія Кличка показала їхнього молодшого сина (фото)

Наразі всі діти колишнього подружжя живуть та навчаються за кордоном.

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Колишня дружина Віталія Кличка, Наталія Єгорова показала рідкісні фото з їхнім молодшим сином, 17-річним Максимом. Сімейними кадрами жінка, яка тривалий час мешкає в Німеччині, поділилася у своєму Instagram.

"Мої діти — моя найбільша підтримка! І вони — мої найщиріші шанувальники!", — підписала фото екскохана столичного мера.

На знімках Наталія Єгорова позує в світлій кофтині, широких джинсах та шапці. Тим часом її молодший спадкоємець постав у домашньому затишному образі — спортивних штанах та футболці.

[ + – ] Наталія Єгорова із сином Максимом [ + – ] Наталія Єгорова із сином Максимом

Зазначимо, що Наталія Єгорова та мер Києва оголосили про своє розлучення влітку 2022. Пара була у шлюбі понад 20 років. Вони уклали шлюб у 1997-му після двох років стосунків.

Від союзу Віталія Кличка та Наталії Єгорової підростає троє дітей: 22-річний Єгор-Деніель, 17-річний Максим і 20-річна донька Єлизавета-Вікторія. Усі вони живуть та навчаються за кордоном, зокрема у Великобританії та Голландії.

Після розлучення мама трьох активно почала вести соцмережі та повернула своє дівоче прізвище.

[ + – ] Наталія Єгорова з дітьми Фото: natalia_klitschko_official

Нагадаємо, ексдружина Віталія Кличка показала їхнього старшого сина.

Також Фокус писав про участь Наталії Єгорової у німецьких "Танцях із зірками".