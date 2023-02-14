Ким Кардашьян поделилась снимками с лыжной прогулки с детьми

Звездная мама опубликовала кадры с детьми с зимнего отдыха.

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В воскресенье американская бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян поделилась каруселью фотографий в своем Instagram-аккаунте, демонстрируя лыжные таланты своих детей, когда они отдыхали в прошлом году.

42-летняя звездная мама взяла своих четверых детей Норта, Сэйта, Чикаго и Псалма на лыжную трассу. В то время у Ким были светлые локоны, которые она позже перекрасила в черный.

Кардашьян, одетая во все черное, и Норт в серебристом лыжном костюме ехали на подъемнике. Тем временем Чикаго носила ярко-розовый ансамбль. Знаменитая мама решила обойтись без макияжа, подчеркнув свою естественную красоту.

В конце галереи Ким также опубликовала два видео.

Мама Крис Дженнер была среди многих комментаторов, которые поддержали семейный зимний показ мод. "Лыжные милашки!!!!!", — написала она.

Напомним, Ким Кардашьян превратила свой особняк за 60 миллионов долларов в настоящую розовую страну чудес в стиле Hello Kitty в честь дня рождения Чикаго.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян заявила, что хочет иметь еще больше детей в будущем.