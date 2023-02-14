Кім Кардаш'ян поділилася знімками з лижної прогулянки з дітьми

Зіркова мама опублікувала кадри з дітьми із зимового відпочинку.

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У неділю американська бізнесвумен і зірка реаліті Кім Кардаш'ян поділилася каруселлю фото у своєму Instagram-акаунті, демонструючи лижні таланти своїх дітей, коли вони відпочивали в минулому році.

42-річна зіркова мама взяла своїх чотирьох дітей Норт, Сейнт, Чикаго та Псалма на лижну трасу. У той час Кім мали світлі локони, які вона пізніше перефарбувала в чорний.

Кардаш'ян, одягнена в усе чорне, і Норт у сріблястому лижному костюмі їхали на підйомнику. Тим часом Чикаго мала яскраво-рожевий ансамбль. Знаменита мама вирішила обійтися без макіяжу, зробивши акцент на своїй природній красі.

Наприкінці галереї Кім також опублікувала два відео.

Мама Кріс Дженнер була серед багатьох коментаторів, котрі підтримали сімейний зимовий показ мод. "Лижні мілашки!!!!!", — написала вона.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян перетворила свій маєток за 60 мільйонів доларів на справжню рожеву країну чудес у стилі Hello Kitty на честь дня народження Чикаго.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян заявила, що хоче мати ще більше дітей у майбутньому.