Миша Кацурин трогательно поздравил Надю Дорофееву с Днем влюбленных (фото)

О романтических отношениях звездной пары официально стало известно в июне 2022 года.

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Киевский ресторатор и блогер Михаил Кацурин трогательно поздравил свою возлюбленную, украинскую певицу Надю Дорофееву с Днем влюбленных 2023. Кадрамы их любви новый бойфренд артистки поделился в своем Instagram.

"Не отрывался бы ни на секунду", — подписал карусель фото владелец сети ресторанов азиатской кухни "Привет".

На всех снимках влюбленные целуют друг друга: в студии, традиционное для соцсетей фото в зеркале и у стены.

[ + – ] Надя Дорофеева и Михаил Кацурин

"Мишаааааа 😭💔", — лаконично прокомментировала поздравление возлюбленного Надя Дорофеева.

Подписчики киевского бизнесмена засыпали пару комплиментами и поздравлениями с праздником любви.

"Вы — точное воплощение настоящей и безусловной любви❤️", "Надя прекрасная женщина. Вспоминаю как лет 10 назад она меня удивляла", — пишут фолловеры блоггера. Конечно, не обошлось и об упоминаниях о бывшем муже Нади Дорофеевой Владимире Дантесе. Пользователи Сети до сих пор шутят о разводе звездных пар и спрашивают, где делись их бывшие половинки.

[ + – ] Надя Дорофеева и Миша Кацурин Фото: Скриншот

В марте 2022 стало известно о разрыве пары Дантес-Дорофеева. Через некоторое время появились слухи о романе певицы и ресторатора Михаила Кацурина, которые впоследствии подтвердились. Тем временем Владимир Дантес стал встречаться с бывшей женой нового бойфренда Дорофеевой.

Напомним, Владимир Дантес поздравил Дашу Кацурину с Днем святого Валентина.

Также Фокус писал об официальном разводе Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса.