Міша Кацурін зворушливо привітав Надю Дорофєєву з Днем закоханих (фото)

Про романтичні стосунки зіркової пари офіційно стало відомо у червні 2022.

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Київський ресторатор та блогер Михайло Кацурін зворушливо привітав свою кохану, українську співачку Надю Дорофєєву з Днем закоханих 2023. Кадрами їхнього кохання новий бойфренд артистки поділився у своєму Instagram.

"Не відривався би ні на секунду", — підписав карусель фото власник мережі ресторанів азійської кухні "Привіт".

На всіх знімках закохані цілують одне одного: у студії, традиційне для соцмереж фото у дзеркалі та біля стіни.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін

"Мішаааааа 😭💔", — лаконічно прокоментувала привітання коханого Надя Дорофєєва.

Підписники київського бізнесмена засипали пару компліментами та привітаннями зі святом кохання.

"Ви — точне втілення справжньої та безумовної любові❤️", "Надя прекрасна жінка. Згадую як років 10 назад вона мене дивувала", — пишуть фоловери блогера. Звісно, не обійшлося і про згадок про колишнього чоловіка Наді Дорофєєвої Володимира Дантеса. Користувачі мережі досі жартують про розлучення зіркових пар та запитують, де поділися їхні колишні половинки.

[ + – ] Надя Дорофєєва та Міша Кацурін Фото: Скриншот

У березні 2022 стало відомо про розрив пари Дантес-Дорофєєва. Через певний час з'явилися чутки про роман співачки та ресторатора Михайла Кацуріна, які згодом підтвердилися. Тим часом Володимир Дантес почав зустрічатися з колишньою дружиною нового бойфренда Дорофєєвої.

Нагадаємо, Володимир Дантес привітав Дашу Кацуріну з Днем святого Валентина.

Також Фокус писав про офіційне розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса.