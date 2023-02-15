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Стиль життя

Міша Кацурін зворушливо привітав Надю Дорофєєву з Днем закоханих (фото)

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Фото: nadyadorofeeva | Міша Кацурін та Надя Дорофєєва

Про романтичні стосунки зіркової пари офіційно стало відомо у червні 2022.

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Київський ресторатор та блогер Михайло Кацурін зворушливо привітав свою кохану, українську співачку Надю Дорофєєву з Днем закоханих 2023. Кадрами їхнього кохання новий бойфренд артистки поділився у своєму Instagram.

"Не відривався би ні на секунду", — підписав карусель фото власник мережі ресторанів азійської кухні "Привіт".

На всіх знімках закохані цілують одне одного: у студії, традиційне для соцмереж фото у дзеркалі та біля стіни.

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін

"Мішаааааа 😭💔", — лаконічно прокоментувала привітання коханого Надя Дорофєєва.

Підписники київського бізнесмена засипали пару компліментами та привітаннями зі святом кохання.

"Ви — точне втілення справжньої та безумовної любові❤️", "Надя прекрасна жінка. Згадую як років 10 назад вона мене дивувала", — пишуть фоловери блогера. Звісно, не обійшлося і про згадок про колишнього чоловіка Наді Дорофєєвої Володимира Дантеса. Користувачі мережі досі жартують про розлучення зіркових пар та запитують, де поділися їхні колишні половинки.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін Fullscreen
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін
Фото: Скриншот

У березні 2022 стало відомо про розрив пари Дантес-Дорофєєва. Через певний час з'явилися чутки про роман співачки та ресторатора Михайла Кацуріна, які згодом підтвердилися. Тим часом Володимир Дантес почав зустрічатися з колишньою дружиною нового бойфренда Дорофєєвої.

Нагадаємо, Володимир Дантес привітав Дашу Кацуріну з Днем святого Валентина.

Також Фокус писав про офіційне розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса.