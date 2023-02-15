Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой артисткой в мире, заработав за 2022 год $92 миллиона

Певица и автор песен входит в ежегодный список Forbes самых высокооплачиваемых артистов мира.

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Во вторник 33-летняя певица и автор песен Тейлор Свифт заняла 9-е место в ежегодном списке самых высокооплачиваемых артистов мира Forbes, заработав 92 миллиона долларов в 2022 году.

Популярная американская исполнительница также является единственной женщиной, которая вошла в десятку самых высокооплачиваемых артистов мира после Тайлера Перри, Брэда Питта, The Rolling Stones и других.

Выпустив альбом свой 10-й студийный альбом "Midnights" в октябре 2022 года, 12-кратная обладательница "Грэмми" стала первым артистом в истории, занявшим 10 первых мест в Billboard Hot 100. Хотя альбом мгновенно стал хитом, большая часть прибыли Свифт в размере 92 миллионов долларов — примерно 70% — пришли из ее бэк-каталога, включая доходы от стриминга и продаж альбомов.

О доходах 33-летней исполнительницы от ее предстоящего 52-дневного тура Eras Tour не будет сообщено до тех пор, пока концерты не состоятся в конце этого года. Учитывая, что она побила рекорд по количеству билетов, проданных за один день, вполне возможно, что она появится в списке в следующем году.

Хотя 2022 год был успешным для Свифт, ее годовой доход по-прежнему был меньше половины того, что самые высокооплачиваемые артисты в мире, прогрессивная рок-группа Genesis, заработали в прошлом году. В целом Genesis заработала 230 миллионов долларов в 2022 году благодаря продаже прав на музыку на 300 миллионов долларов Concord Music Group в сентябре.

Напомним, в ноябре в Billboard Hot 100 все десять строк заняли треки Тейлор Свифт из последнего альбома Midnights. Песня "Anti-Hero" возглавила чарт.

Также Фокус писал, что кошка Тейлор Свифт вошла в топ-3 самых богатых домашних животных в мире.