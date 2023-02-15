Тейлор Свіфт стала найоплачуванішою артисткою у світі, заробивши за 2022 рік $92 мільйона

Співачка та авторка пісень входить до щорічного списку Forbes найвисокооплачуваніших артистів світу.

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У вівторок 33-річна співачка і авторка пісень Тейлор Свіфт посіла 9-е місце в щорічному списку найоплачуваніших артистів світу Forbes, заробивши 92 мільйони доларів у 2022 році.

Популярна американська виконавиця також є єдиною жінкою, яка увійшла до десятки найоплачуваніших артистів світу після Тайлера Перрі, Бреда Пітта, The Rolling Stones та інших.

Випустивши альбом свій 10-й студійний альбом "Midnights" у жовтні 2022 року, 12-разова володарка "Греммі" стала першою артисткою в історії, яка зайняла 10 перших місць у Billboard Hot 100. Хоча альбом миттєво став хітом, більша частина прибутку Свіфт у розмірі 92 мільйони доларів — приблизно 70% — прийшли з її бек-каталогу, включаючи прибутки від стримінгу та продаж альбомів.

Про доходи 33-річної виконавиці від її майбутнього 52-денного туру Eras Tour не буде повідомлено доти, доки концерти не відбудуться наприкінці цього року. З огляду на те, що вона побила рекорд за кількістю квитків, проданих за один день, цілком можливо, що вона з'явиться у списку наступного року.

Хоча 2022 рік був успішним для Свіфт, її річний дохід, як і раніше, був меншим за половину того, що найвисокооплачуваніші артисти у світі, як от прогресивна рок-група Genesis, заробили минулого року. Загалом Genesis заробила 230 мільйонів доларів у 2022 році завдяки продажу прав на музику на 300 мільйонів доларів Concord Music Group у вересні.

Нагадаємо, у листопаді в Billboard Hot 100 усі десять рядків зайняли треки Тейлор Свіфт з останнього альбому Midnights. Пісня Anti-Hero очолила чарт.

Також Фокус писав, що кішка Тейлор Свіфт увійшла до топ 3 найбагатших домашніх тварин у світі.