Осадчая и Дорофеева. Как украинские звезды поздравили вторых половинок с Днем влюбленных

Одни из самых известных пар украинского шоу-биза даже в трудные времена не забыли о чувствах друг к другу.

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В День святого Валентина 2023 украинские звезды публично поздравляют своих вторых половинок с праздником любви.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Супруги недавно отпраздновали 6-ю годовщину жизни в официальном браке. А 14 февраля они снова публично заговорили о своих чувствах друг к другу.

"Этот день для того, чтобы еще раз сказать спасибо и люблю ❤️ @gorbunovyuriy спасибо за твою любовь ❤️ @gorbunovyuriy люблю тебя! Украинцев испытывает со всех сторон и чувства не стали исключением, этот год любовь в семьях и парах проходила испытание нервами, стрессом, отчаянием и потерями… Не в моих силах залечить все раны в душе, но знайте, что наступит светлый день и этот день любви снова будет, как раньше, без привкуса печали… Мыслями с каждым из вас, кто не может быть рядом с любимыми в этот день", — подписала фото с мужем украинская телеведущая.

В частности, мама троих спросила, есть ли у ее подписчиков настроение праздновать День влюбленных в военных условиях.

"Люблю тебя!!❤️❤️❤️" — оставил комментарий под публикацией Юрий Горбунов. Он на своей странице поделился снимком Осадчей, под которым еще раз признался в чувствах.

[ + – ] Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Миша Кацурин и Надя Дорофеева

Звездная пара, о чувствах которой стало известно только в 2022 году, поделилась снимками, на которых они страстно целуются.

"Не отрывался бы ни на секунду", — подписал карусель фото киевский ресторатор.

Тем временем Надя Дорофеева оставила лаконичный комментарий: "Мишаааааа 😭💔".

[ + – ] Миша Кацурин и Надя Дорофеева

Владимир Дантес и Даша Кацурина

Об отношениях этой пары также стало известно только в 2022 году. Украинский певец выложил черно-белое фото своей возлюбленной с дочерью Александрой. Музыкант поблагодарил спутницу, а она в комментариях призналась, что это было неожиданно.

Сейчас Даша живет на две страны – Украину и Польшу. Ведь в Варшаве ее дочь пошла в первый класс, а в Киеве сосредоточены бизнесы.

[ + – ] Даша Кацурина с дочерью

Светлана Тарабарова

Беременная третьим ребенком украинская певица Светлана Тарабарова поделилась снимком с мужем и потомками.

"День влюбленных❤️ Для многих родителей это сейчас день ………. (уставших)))) Но даже когда все рушится с рук, когда "мы же договаривались в этом году без подарков", когда времени на романтику, кажется нет, потому что дети занимают собой все пространство и время 😂 Именно в такую минуту вспомните, что они появились на свет именно благодаря вашей любви Найдите минуту обнять и поцеловать друг друга", – прокомментировала фото звезда сцены.

[ + – ] Светлана Тарабарова с семьей

Наталья Могилевская

Украинская певица Наталья Могилевская в честь Дня влюбленных 2023 выпустила новую песню о любви во время войны и рассекретила имя своего нового бойфренда. Им оказался Валентин.

"Я буду праздновать День Валентина… Мое сердце открылось любви невероятной, очень красивой, и его зовут Валентин! У нас двойной праздник!" – рассказала знаменитость в эфире национального телемарафона.

[ + – ] Наталья Могилевская

Ольга Сумская

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась снимком со своим мужем и призналась, что с Дня влюбленных началась их история любви.

"Что для нас с @vitaliyborysyuk день влюбленных? Это наш праздник, с которого все начиналось…И пусть продолжается ❤️❤️Берегите чувства🙏🏻", — отметила актриса.

[ + – ] Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Дмитрий Монатик

Певец Дмитрий Монатик выложил снимок распечатанных фото со своими сыновьями и женой, оставив строки стихотворения.

"Який вже рік у війні… В душі й назовні. Кам’яні стіни, серця прозорі. Милувались моїми думками, Які згасали… Які згасали доки ви, Не відкрили мені. Світло у пітьмі. Доки ти не відкрила мені, Очі… бачиш… Ти ж не світиш, а сліпиш, Але я хочу дивитись На тебе все життя. Я хочу горіти тим світлом-магнітом все своє життя. Я шукав вихід… Я не знав, куди йти, Я так боляче падав, але ти… змінила все моє життя. Ти і є моє життя. Тримай моє серце. Пусть любовь спасает. Всех с днем ❤️‍🔥", — отметил музыкант.

[ + – ] Дмитрий Монатик

Напомним, Катя Осадчая трогательно поздравила Юрия Горбунова с шестой годовщиной брака.

Также Фокус писал о Дне влюбленных в семье Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц.