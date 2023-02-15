Осадча та Дорофєєва. Як українські зірки привітали других половинок з Днем закоханих

Одні з найвідоміших пар українського шоубізу навіть у важкі часи не забули про почуття одне до одного.

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У День святого Валентина 2023 українські зірки публічно вітають своїх других половинок зі святом кохання.

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Подружжя телеведучих нещодавно відсвяткувало 6-ту річницю життя в офіційному шлюбі. А 14 лютого вони знову публічно заговорили про свої почуття одне до одного.

"Цей день для того, щоб ще раз сказати дякую і люблю ❤️ @gorbunovyuriy дякую за твоє кохання ❤️ @gorbunovyuriy люблю тебе! Українців випробовує з усіх боків і почуття не стали виключенням, цей рік кохання в родинах і парах проходило випробування нервами, стресом, відчаєм і втратами…. Не в моїх силах загоїти всі рани в душі, але знайте, що наступить світлий день і цей день кохання знову буде, як раніше, без присмаку смутку…. Думками з кожним з вас, хто не може бути поруч з коханими в цей день", — підписала фото з коханим українська телеведуча.

Зокрема мама трьох запитала, чи є в її підписників настрій святкувати День закоханих у воєнних умовах.

"Люблю тебе!!❤️❤️❤️" — залишив коментар під публікацією Юрій Горбунов. Він на своїй сторінці поділився знімком Осадчої, під яким ще раз зізнався в почуттях.

[ + – ] Катя Осадча та Юрій Горбунов

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва

Зіркова пара, про почуття якої стало відомо лише у 2022 році, поділилася знімками, на яких пристрасно цілуються.

"Не відривався би ні на секунду", — підписав карусель фото київський ресторатор.

Тим часом Надя Дорофєєва залишила лаконічний коментар: "Мішаааааа 😭💔".

[ + – ] Міша Кацурін та Надя Дорофєєва

Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Про стосунки цієї пари також стало відомо лише у 2022 році. Український співак виклав чорно-біле фото своєї коханої з її донькою Олександрою. Музикант подякував супутниці, а вона в коментарях зізналася, що це було несподівано.

Наразі Даша живе на дві країни — Україну та Польщу. Адже у Варшаві її донька пішла до першого класу, а в Києві зосереджені бізнеси.

[ + – ] Даша Кацуріна з донькою

Світлана Тарабарова

Вагітна третою дитиною українська співачка Світлана Тарабарова поділилася знімком з чоловіком та нащадками.

"День закоханих❤️ Для багатьох батьків це наразі день за………. (втомлених)))) Але навіть коли все валиться з рук, коли "ми ж домовлялися цього року без подарунків", коли часу на романтику, здається немає, бо діти займають собою весь простір і час😂 Саме в таку хвилину згадайте, що вони зявилися на світ саме завдяки вашій любові🙏🏻 Знайдіть хвилину обійняти і поцілувати один одного. І встигнути сказати "люблю". Бо це головне!" — прокоментувала фото зірка сцени.

[ + – ] Світлана Тарабарова з родиною

Наталія Могилевська

Українська співачка Наталія Могилевська на честь Дня закоханих 2023 випустила нову пісню про кохання під час війни та розсекретила ім'я свого нового бойфренда. Ним виявився Валентин.

"Я святкуватиму День Валентина… Моє серце відкрилося коханню неймовірному, дуже гарному, і його звуть Валентин! У нас подвійне свято!" – розповіла знаменитість в ефірі національного телемарафону.

[ + – ] Наталія Могилевська

Ольга Сумська

Українська акторка Ольга Сумська поділилася знімком зі своїм чоловіком та зізналася, що саме з Дня закоханих почалася їхня історія кохання.

"Що для нас з @vitaliyborysyuk день закоханих?Це саме наше свято,з якого все починалось…І нехай продовжується ❤️❤️Бережіть почуття🙏🏻", — зазначила акторка.

[ + – ] Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Дмитро Монатик

Співак Дмитро Монатик виклав знімок роздрукованих фото зі своїми синами та дружиною, залишивши рядки вірша.

"Який вже рік у війні…

В душі й назовні.

Кам’яні стіни, серця прозорі.

Милувались моїми думками,

Які згасали…

Які згасали доки ви,

Не відкрили мені.

Світло у пітьмі.

Доки ти не відкрила мені,

Очі… бачиш…

Ти ж не світиш, а сліпиш,

Але я хочу дивитись

На тебе все життя.

Я хочу горіти тим світлом-магнітом

все своє життя.

Я шукав вихід…

Я не знав, куди йти,

Я так боляче падав, але ти…

змінила все моє життя.

Ти і є моє життя. Тримай моє серце.

Нехай кохання рятує!

Всіх з днем ❤️‍🔥", — зазначив музикант.

[ + – ] Дмитро Монатик

Нагадаємо, Катя Осадча зворушливо привітала Юрія Горбунова із шостою річницею шлюбу.

Також Фокус писав про День закоханих у родині Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц.